Mann in Fürstenwalde niedergeschossen: Verfolgungsjagd nach Berlin

Fürstenwalde/Berlin - Ein Mann ist in Fürstenwalde (Landkreis Oder-Spree) angeschossen und schwer verletzt worden.

Die Beamten aus Brandenburg haben die Tatverdächtigen bis nach Berlin verfolgt. © Julian Stähle

Die Polizei nahm kurz nach der Tat vier Verdächtige in Berlin fest, wie die Ermittler mitteilten.

Der 20 Jahre alte Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Den Angaben zufolge geriet der Mann am frühen Dienstagmorgen im Konstantin-E.-Ziolkowski-Ring in einen Streit mit mehreren Personen und soll dann angeschossen worden sein.

Die Täter fuhren davon. Ihr Wagen sei ausfindig gemacht und gestoppt worden.

Bei den Festgenommenen handelt es sich um vier Männer im Alter von 20 bis 25 Jahren, die der Polizei zum Teil bekannt seien.