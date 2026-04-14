Mann in Fürstenwalde niedergeschossen: Verfolgungsjagd nach Berlin
Von Lukas Dubro
Fürstenwalde/Berlin - Ein Mann ist in Fürstenwalde (Landkreis Oder-Spree) angeschossen und schwer verletzt worden.
Die Polizei nahm kurz nach der Tat vier Verdächtige in Berlin fest, wie die Ermittler mitteilten.
Der 20 Jahre alte Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.
Den Angaben zufolge geriet der Mann am frühen Dienstagmorgen im Konstantin-E.-Ziolkowski-Ring in einen Streit mit mehreren Personen und soll dann angeschossen worden sein.
Die Täter fuhren davon. Ihr Wagen sei ausfindig gemacht und gestoppt worden.
Bei den Festgenommenen handelt es sich um vier Männer im Alter von 20 bis 25 Jahren, die der Polizei zum Teil bekannt seien.
Weitere Angaben machte die Polizei nicht, auch nicht dazu, wo die Verdächtigen festgenommen wurden und wie viele Schüsse gefallen sind. Eine mögliche Tatwaffe wurde laut Behörde zunächst nicht gefunden.
Titelfoto: Julian Stähle