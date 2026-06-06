Mann liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei und sprüht mit Feuerlöscher auf Beamte

Berlin - Nach einer halsbrecherischen Verfolgungsjagd durch mehrere Berliner Ortsteile hat die Polizei in der Nacht auf Samstag einen 34-jährigen Verkehrssünder festgenommen.

Trotz Aufforderung der Polizei hielt der 34-Jährige nicht an. (Symbolfoto) © Soeren Stache/dpa

Wie die Polizei berichtet, wollten Einsatzkräfte den Mercedes-Fahrer gegen 22.30 Uhr in der Friesenstraße wegen eines fehlenden Abblendlichts anhalten.

Als die Beamten an das Fahrzeug herantraten, beschleunigte der Mann plötzlich und flüchtete in Richtung Jüterboger Straße. Dabei missachtete er mehrere rote Ampeln und fuhr zeitweise in den Gegenverkehr.

Im Bereich der Kirche am Südstern sprühte der Tatverdächtige mehrfach mit einem Feuerlöscher aus seinem Auto, um die Sicht der ihn verfolgenden Beamten zu behindern. Er gefährdete dabei auch andere Autofahrer, die teils abrupt bremsen oder ausweichen mussten.

An der Hermannstraße fuhr der 34-Jährige in der Nähe eines Cafés über den Gehweg, sodass Fußgänger zur Seite springen mussten, um nicht angefahren zu werden. Auch als der Mann auf Höhe der Schierker Straße/Selkestraße gegen eine Verkehrsinsel fuhr und seine Reifen platzten, setzte er seine Flucht fort.

Auf blanker Felge fuhr der Tatverdächtige noch bis zu einem Mietparkplatz an der Goldammerstraße, wo er gegen einen Findling, einen Bordstein und den Zaun eines Müllplatzes krachte. Er flüchtete zunächst zu Fuß weiter, wurde schließlich aber festgenommen.