Mann ruft Schüsseldienst: Als ein Nachbar ausrastet, deckt die Polizei die Wahrheit auf

Berlin - Kommissar Zufall bewies den richtigen Riecher: Bei der Durchsuchung einer Wohnung in Berlin-Wedding hat die Polizei eine verbotene Cannabis-Plantage entdeckt.

Die Polizei fand sechs Kilogramm Cannabis. © Polizei Berlin

Auslöser für den nächtlichen Einsatz war nach Angaben der Behörde vom Dienstag zunächst ein harmloser Vorfall in einem Mehrfamilienhaus: Ein Bewohner hatte einen Schlüsseldienst gerufen, um seine Wohnungstür öffnen zu lassen.

Ein weiterer Hausbewohner reagierte darauf jedoch aggressiv, sodass der Betroffene die Flucht ergriff.

Als alarmierte Beamte an der Wohnungstür des mutmaßlich Aggressiven eintrafen, zeigte sich dieser misstrauisch. Kurz darauf waren mehrere laute Knallgeräusche aus der Wohnung zu hören, die wie Schüsse klangen.

Die Beamten zogen sich daraufhin zurück und umstellten das Gebäude.

Schließlich griffen Spezialkräfte ein und nahmen den Mann in seiner Wohnung fest. Als sie diese durchsuchten, stießen sie auf eine Cannabisplantage mit rund sechs Kilogramm Cannabis.