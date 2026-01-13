Mann ruft Schüsseldienst: Als ein Nachbar ausrastet, deckt die Polizei die Wahrheit auf
Berlin - Kommissar Zufall bewies den richtigen Riecher: Bei der Durchsuchung einer Wohnung in Berlin-Wedding hat die Polizei eine verbotene Cannabis-Plantage entdeckt.
Auslöser für den nächtlichen Einsatz war nach Angaben der Behörde vom Dienstag zunächst ein harmloser Vorfall in einem Mehrfamilienhaus: Ein Bewohner hatte einen Schlüsseldienst gerufen, um seine Wohnungstür öffnen zu lassen.
Ein weiterer Hausbewohner reagierte darauf jedoch aggressiv, sodass der Betroffene die Flucht ergriff.
Als alarmierte Beamte an der Wohnungstür des mutmaßlich Aggressiven eintrafen, zeigte sich dieser misstrauisch. Kurz darauf waren mehrere laute Knallgeräusche aus der Wohnung zu hören, die wie Schüsse klangen.
Die Beamten zogen sich daraufhin zurück und umstellten das Gebäude.
Schließlich griffen Spezialkräfte ein und nahmen den Mann in seiner Wohnung fest. Als sie diese durchsuchten, stießen sie auf eine Cannabisplantage mit rund sechs Kilogramm Cannabis.
Zudem wurde eine Schreckschusswaffe gefunden, die die mögliche Ursache der Knallgeräusche war. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.
Weitere Cannabisplantage in Spandau
Auch in Berlin-Spandau wurde die Polizei fündig. Wie die Beamten am Dienstag auf Facebook mitteilten, wählte eine Zeugin den Notruf. Demnach habe sie zwei Männer beobachtet, die mehrere Tüten aus einer leer stehenden Wohnung in einen weißen Transporter luden.
Da sie die Männer nicht kannte und kein Licht in der Wohnung brannte, sei sie von einem Einbruch ausgegangen. Als die Polizei eintraf, flüchtete das Duo zunächst ins Treppenhaus und weiter auf den Dachboden, wo die Beamten sie stellten.
In den Tüten entdeckten die Polizisten Cannabis-Pflanzen. Anschließend besorgten sie sich einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss und stellten die Wohnung auf den Kopf. Sie fanden insgesamt 119 Cannabis-Pflanzen, zehn Vakuumbeutel mit Cannabisblüten und umfangreiche Technik für den Betrieb einer Plantage.
Zudem sei die Stromversorgung mutmaßlich manipuliert worden. Auch der Transporter war voll beladen. Die Polizei stellte zudem Bargeld und mehrere Smartphones sicher.
