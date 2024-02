25.02.2024 13:02 Mehrere Verletzte nach Gruppen-Auseinandersetzung in Kreuzberg

Am gestrigen Samstagabend kam es in Kreuzberg zu einer Auseinandersetzungen zwischen zwei Gruppen, wobei drei Männer mit Verletzungen in ein Krankenhaus kamen.

Von Laura Voigt

Berlin - Am gestrigen Samstagabend kam es im Berliner Stadtteil Kreuzberg zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen, wobei drei Männer mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus kamen. Die Gruppe schlug die Scheiben des Fahrzeugs ein. © Morris Pudwell Wie die Ermittler am heutigen Sonntag mitteilten, ereignete sich die Tat gegen 20.30 Uhr in der Gräfestraße. Vorausgegangen war eine Auseinandersetzung zwischen zehn bis fünfzehn Personen, bei dem es mehrere Verletzte gegeben hat. Nach mehreren Medienberichten soll es sich um einen Streit im Berliner Clan-Millieu gehandelt haben. Das bestätigte die Polizei jedoch zunächst nicht. Fest steht, dass die Gruppe ein Auto, besetzt mit mehreren Personen, umringt und die Scheiben des Fahrzeugs eingeschlagen hat. Dabei erlitt ein 19-Jähriger eine Schussverletzung. Berlin Crime Rassistische Attacke in Schöneberg: Frau spuckt in Kinderwagen Einem 43-Jährigen wurden mehrere Stichverletzungen am Rumpf zugefügt und ein weiterer 19-Jähriger erlitt durch Schläge Verletzungen am Kopf. Die Beamten bewachten das Krankenhaus mit Waffen Die Beamten bewachten die Rettungsstelle mit Maschinenpistolen. © Morris Pudwell Da nicht klar war, um welche Gruppen es sich handle und ob diese aus dem Berliner Clan-Millieu kommen, bewachten die Beamten die Rettungsstelle des Urban-Krankenhauses in Kreuzberg mit Maschinenpistolen. Somit stellten sie sicher, dass es zu keinen weiteren Auseinandersetzungen kommen kann. Ob alle Verletzten in das Urban-Krankenhaus kamen und was der Auslöser des Streits war, ist bisher unklar. Berlin Crime Kokain in der Kippe: Polizei macht brisanten Fund in Kreuzberg Die Ermittlungen dauern an.

Titelfoto: Morris Pudwell