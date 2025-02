21.02.2025 21:12 5.674 Messer-Attacke am Holocaust-Mahnmal in Berlin: Verdächtiger festgenommen

Blutige Szene an Gedenkstätte: Am Freitagabend ist ein Mann am Holocaust-Mahnmal in Berlin-Mitte niedergestochen worden.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Blutige Szene an Gedenkstätte: Am Freitagabend ist ein Mann am Holocaust-Mahnmal in Berlin-Mitte niedergestochen worden. Der mutmaßliche Täter wurde inzwischen festgenommen. Der Tatort am Holocaust-Mahnmal ist weiträumig abgesperrt worden. © Marion van der Kraats/dpa-Zentralbild/dpa Wie die Polizei beim Kurznachrichtendienst X mitteilte, sei ein Verdächtiger "in der Nähe des Tatortes" geschnappt worden. Die Überprüfung der Person und die Ermittlungen dauern an. Der Schwerverletzte musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Zu seiner Identität konnte die Behörde keine näheren Angaben machen. Zudem mussten Rettungskräfte mehrere Personen vor Ort betreuen, die das schreckliche Geschehen aus nächster Nähe mitangesehen haben. Berlin Crime Schüsse am ZOB: Polizei stoppt Fluchtwagen auf offener Straße Die Tat soll sich gegen 18 Uhr inmitten des Stelenfeldes in der Cora-Berliner-Straße zugetragen haben. Der unbekannte Täter konnte nach der Messer-Attacke am Denkmal für die ermordeten Juden Europas zunächst fliehen, wie Polizeisprecher Florian Nath erklärte. Augenzeugen wollen einen Mann wegrennen gesehen haben. Auch die Tatwaffe konnte bislang nicht gefunden werden. Die Beamten suchten die Umgebung ab. Die Tat soll sich inmitten des Stelenfeldes zugetragen haben. © Marion van der Kraats/dpa-Zentralbild/dpa Zu den Hintergründen des Angriffs lagen zunächst keine näheren Informationen vor. Die Polizei hat den Tatort weiträumig abgesperrt, um Spuren zu sichern. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Erstmeldung 21. Februar, 20.09 Uhr, aktualisiert um 21.12 Uhr.

