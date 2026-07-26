26.07.2026 13:26 Anschlag auf CSD in Berlin: Was wir über den Täter und seine Tat wissen

Hunderttausende haben am Samstag friedlich den CSD in Berlin gefeiert. Dann raste ein Auto in die Menschenmenge. Die Polizei fahndet nach einem Verdächtigen.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Hunderttausende haben am Samstagabend friedlich den Christopher Street Day (CSD) in Berlin gefeiert. Dann raste ein Transporter in die Menschenmenge. Wer ist der Mann, der das Fest für Toleranz in einen Albtraum verwandelt hat?

Die Polizei fahndet mit Hochdruck nach Abdul B. (21). © Sebastian Gollnow/dpa, Polizei Berlin (Bildmontage) Bei der Amokfahrt wurde eine junge Frau getötet - zu ihrem genauen Alter lagen zunächst keine näheren Informationen vor. Nach Angaben der Feuerwehr wurden zudem drei Menschen lebensgefährlich, acht schwer und fünf leicht verletzt. Polizei und Staatsanwaltschaft fahnden seit Sonntagmorgen öffentlich nach dem 21-jährigen Abdul B. Der junge Mann soll erst im Mai 2026 aus dem Jugendarrest entlassen worden sein. Der mutmaßliche Täter wird bei einer Größe von etwa 1,90 Meter als schlank beschrieben. Er hat schwarze Haare und soll mit einem schwarzen Hoodie und einer weißen Hose bekleidet gewesen sein. Berlin Crime CSD-Veranstalter und Justizministerin: Berlin-Anschlag hat Auswirkungen auf Sachsen-Anhalt "Es handelt sich um einen Mann, der in Berlin bereits polizeibekannt ist und dem islamistischen Milieu zugerechnet wird", erklärte Polizeisprecher Florian Nath. Ob es einen Zusammenhang zwischen dieser Einstufung und der Tat gibt, sei jedoch noch nicht geklärt. Wie Bild aus Sicherheitskreisen erfuhr, soll es sich bei dem 21-Jährigen um einen deutschen Staatsbürger libanesischer Herkunft handeln. Er wurde 2005 in Berlin geboren und soll ein IS-Anhänger sein. Einsatzkräfte haben in der Nacht gegen 1.10 Uhr seine Wohnung in Schöneberg ergebnislos durchsucht.

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