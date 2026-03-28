Mit 160 Sachen: Raser-Trio liefert sich Rennen auf Stadtautobahn

Berlin - Der Berliner Polizei sind in der Nacht zu Donnerstag in Reinickendorf drei Raser ins Netz gegangen, die sich mit dröhnenden Motoren und wilder Fahrweise ein Rennen auf der Stadtautobahn geliefert haben.

Die drei Boliden sind letztendlich von der Polizei beschlagnahmt und abgeschleppt worden. © Facebook/Polizei Berlin

Zunächst konnten die Einsatzkräfte die gemeldeten Fahrzeuge auf einem Streckenabschnitt der Stadtautobahn A111 im Ortsteil Tegel nicht ausmachen.

Doch kurze Zeit Später fielen den Beamten dann die drei hochwertigen Boliden auf, bei denen es sich um einen Mercedes, einen Porsche und einen Audi handelte, wie die Polizei am Samstag bei Facebook mitteilte.

Schnell sei klar gewesen, dass die drei Sportwagen zusammengehörten. Die Flitzer sollen demnach auf bis zu 160 km/h beschleunigt und dabei immer wieder die Spuren gewechselt haben - erlaubt waren allerdings nur 60 Kilometer pro Stunde.

Selbst als die Polizisten sich mit Blaulicht, Martinshorn und Stopp-Signal zu erkennen gaben, sollen die Raser weiter aufs Gaspedal gedrückt haben. Besonders gefährlich: Zu dem Zeitpunkt waren noch andere Verkehrsteilnehmer unterwegs.