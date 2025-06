Mordvorwürfe gegen Palliativarzt - Weiteres Grab wird geöffnet

Alles in Kürze

Die Gerichtsmedizin untersuche nun der Leichnam. (Archivbild) © Str./TNN/dpa

Man spricht von einer Exhumierung, wenn das Grab eines Verstorbenen nach der Bestattung geöffnet und der Leichnam freigelegt wird. In diesem Fall handele es sich um einen 66-Jährigen, der vor rund drei Jahren verstorben sei, so t-online.

Der Leichnam werde nun von der Gerichtsmedizin untersucht. Ob sich durch die Untersuchung weitere Verdachtsfälle ergeben, ist noch offen.

Auslöser ist die Anklage gegen einen Palliativmediziner, dem vorgeworfen wird, für den Tod von 15 Patienten verantwortlich zu sein. Laut Staatsanwaltschaft habe er die Menschen aus Heimtücke und anderen niedrigen Beweggründen getötet.

In weiteren 75 Fällen dauern die Untersuchungen noch an. Damit könnte der Palliativarzt, der für einen Pflegedienst in Berlin tätig war, möglicherweise für insgesamt 90 Tötungsdelikte verantwortlich sein.