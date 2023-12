Mutmaßlicher Mord an 38-Jährigem: Messerstecher aus Pankow hinter Gittern

Berlin - Haftbefehl vollstreckt: Nach dem gewaltsamen Tod eines 38-Jährigen in Berlin-Pankow sitzt dessen 25 Jahre alter Bekannter wegen Mordverdachts hinter Gittern.

Der 38-Jährige ist am vergangenen Donnerstag von Passanten blutüberströmt in einem Hauseingang aufgefunden worden. © Paul Zinken/dpa

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntagnachmittag mitteilten, erließ ein Richter am Samstagabend einen Haftbefehl wegen Mordes.

Der 25-Jährige steht unter dringendem Verdacht, den 38-Jährigen mit mehreren Messerstichen getötet zu haben. Er wurde bereits am 29. Dezember gegen 16 Uhr in der Damerowstraße in Pankow festgenommen.

Passanten hatten den Toten am Donnerstagnachmittag blutüberströmt vor einem Hauseingang in der Vinetastraße entdeckt. Trotz Wiederbelebungsversuchen durch Polizisten verstarb der Mann noch am Tatort.

Zwischenzeitlich suchte die Polizei mit einem Foto nach dem mutmaßlichen Täter.