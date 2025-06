Nach Anschlägen auf Amazon und Telekom: Bekennerschreiben aufgetaucht

In der Nacht zu Dienstag sind in zwei Berliner Bezirken zeitgleich 36 Transporter in Flammen aufgegangen - jetzt ist ein Bekennerschreiben aufgetaucht.

Von Thorben Gotthardt

Berlin - In der Nacht zu Dienstag sind in zwei Berliner Bezirken insgesamt 36 Transporter in Flammen aufgegangen - jetzt ist ein Bekennerschreiben im Internet aufgetaucht.

Alles in Kürze Brandanschläge auf Amazon und Telekom in Berlin

36 Transporter in Flammen aufgegangen

Bekennerschreiben auf linksextremer Plattform veröffentlicht

Täter begründen Anschlag mit Militärkollaboration

Polizei ermittelt wegen politisch motivierter Straftat Mehr anzeigen

Bei indymedia ist ein anonymes Bekennerschreiben zu den Brandanschlägen veröffentlicht worden © Screenshot/indymedia.org Unter der Überschrift "Antimilitaristischer Angriff auf Militärkollaborateure Amazon und Telekom" haben sich die Täter auf der Internet-Plattform indymedia zu den Brandanschlägen bekannt. "Beide Firmen profitieren immens von der globalen Militarisierung und den sich ausbreitenden Kriegen", heißt es in dem Text. Daher sei es richtig, diese Firmen zu sabotieren. In der Nacht wurde die Feuerwehr beinahe zeitgleich zu Bränden in Lichtenberg und Neukölln gerufen. Zudem war das Feuer an beiden Einsatzstellen an mehreren Fahrzeugen gleichzeitig ausgebrochen. Berlin Crime Waffen-Alarm in Tegel: Wasserpistole löst Polizei-Einsatz aus In der Buchberger Straße sind an einem Gebäude der Telekom auf einem Parkplatz 17 Transporter durch die Flammen beschädigt worden. Im Ortsteil Britz fackelten wenig später 19 Fahrzeuge auf einem abgeschlossenen Amazon-Gelände ab. "Zäune und Kameras konnten die Antimilitarist*innen nicht aufhalten", brüsteten sich die Bekenner.

Sprecher der GdP-Berlin spricht von "ideologisch aufgebauschtem Weltuntergangspamphlet"