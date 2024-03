Nach Horror-Fund im Park: Opfer von abgetrenntem Oberschenkel identifiziert

Es handle sich um den Oberschenkel eines Mannes, der der Staatsanwaltschaft namentlich bekannt ist, hieß es von der Behörde am Montag.

Am vergangenen Dienstagvormittag hatten Fußgängerinnen in dem Park ein Fleischstück in einem Gebüsch gefunden und die Polizei gerufen. Zuvor witterten ihre Hunde den Körperteil.

Eine rechtsmedizinische Untersuchung ergab dann, dass es sich um einen Teil eines menschlichen Beines handeln soll.

Daraufhin wurden der Volkspark sowie umliegende Straßen gesperrt. Polizisten suchten das Gebiet mit Hunden ab.