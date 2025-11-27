Partnerin mit Messer attackiert? Fahndung nach flüchtigem Freigänger läuft auf Hochtouren

Berlin - Die Berliner Polizei jagt einen Häftling, der nach einem unbegleiteten Ausgang verschwand und seine Partnerin angriff.

Der Sträfling saß in der JVA Tegel. (Archivfoto) © Fabian Sommer/dpa

Der Gesuchte sei nach einem Freigang am Sonntag nicht wieder in die JVA Tegel zurückgekehrt, teilte eine Sprecherin der Berliner Justizverwaltung auf Nachfrage von TAG24 am Donnerstag mit. Die Fahndung laufe "derzeit auf Hochtouren", sagte sie weiter.

Einen Bericht der "Bild"-Zeitung, wonach es sich bei dem Insassen um einen verurteilten Vergewaltiger handelt, der seine Ex-Frau mit einem Messer angriff, bestätigte die Sprecherin gegenüber TAG4 nicht.

Demnach habe es einen "tätlichen Übergriff" gegeben. Allerdings nicht auf seine Ex-Frau, sondern auf seine derzeitige Partnerin. Diese habe entgegen der Berichterstattung den Geflüchteten erstmalig attackiert.

"Ich kann zum Glück mitteilen, dass die Geschädigte das Krankenhaus mittlerweile verlassen konnte", erklärte die Justizsprecherin abschließend. Zum genauen Geschehen und zu den Hintergründen der Gewalttat wurde demnach nichts bekannt.

Eine TAG24-Anfrage bei der Berliner Polizei ergab: "Die Kolleginnen und Kollegen des Fachkommissariats der Polizeidirektion 4 (Süd) ermitteln wegen gefährlicher Körperverletzung im Rahmen häuslicher Gewalt. Die Ermittlungen dauern an." Nähere Angaben machte die Behörde nicht.