Nach Raubmord in Berlin-Reinickendorf: Polizei sucht Tatwaffe in See

In einer Wohnung in Reinickendorf wird eine Leiche gefunden. Die Polizei geht von einem Verbrechen aus. Zur Aufklärung wird nun ein Teich abgesucht.

Von Andreas Rabenstein

Alles in Kürze Polizei sucht Tatwaffe nach Raubmord in Berlin-Reinickendorf

Taucher und Drohne unterstützen die Suche am Breitkopfbecken

30 Polizisten durchkämmen die Umgebung des Teichs

50-jähriger Mann wurde fast blind in seiner Wohnung gefunden

Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung

Berlin - Nach einem Raubmord im Mai in Berlin-Reinickendorf hat die Polizei am Donnerstag ein kleines Gewässer in der Nähe der Wohnung des Toten abgesucht.

Das Breitkopfbecken befindet sich in Sichtweite vom U-Bahnhof Residenzstraße. © Soeren Stache/dpa Dabei wurden auch Taucher der Polizei eingesetzt, die am Vormittag in das Breitkopfbecken stiegen. Polizisten mit Stangen und Metalldetektoren durchkämmten die Umgebung und das Ufer des Teichs. Auch eine Drohne sollte starten, um Bilder von oben zu machen. Eine Mordkommission leitet die Ermittlungen. "Wir suchen hier nach Spuren und nach dem Tatwerkzeug", sagte eine Polizeisprecherin. Dabei seien in der Grünanlage rund um das Wasserbecken insgesamt 30 Polizisten im Einsatz. Welche Art von Tatwaffe gesucht wurde, sagte sie nicht. Berlin Crime Polizei nimmt Drogendealer hoch: Seine Ausrede ist kurios Die Leiche des 50-jährigen Mannes war Mitte Mai in seiner Wohnung in der Breitkopfstraße gefunden worden. Er lebte laut Polizei seit Ende der 90er-Jahre in seiner Wohnung und war im Kiez bekannt.

Insgesamt 30 Polizeikräfte haben das Ufer des Beckens nach der Tatwaffe abgesucht. © Soeren Stache/dpa

Opfer war fast blind: Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe