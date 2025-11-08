Nächste Mob-Attacke in der Sonnenallee: Opfer wollte Streit schlichten

Berlin - Am Freitagabend hat in Berlin-Neukölln erneut ein Mob zugeschlagen, wieder ist die Sonnenallee der Tatort gewesen.

In der Sonnenallee kommt es seit einigen Tagen immer wieder zu Gewaltausbrüchen. (Archivfoto) © Manuel Genolet/dpa

Diesmal wurde ein 26-Jähriger aus einer Gruppe heraus von einem Mann mit einem Messer attackiert und musste mit einer Stichverletzung im Oberschenkel ins Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Zuvor sollen gegen 17.20 Uhr zwei größere Gruppen vor einem Friseur in der Sonnenallee in eine Auseinandersetzung geraten sein.

Der 26-Jährige und sein 27 Jahre alter Begleiter wollten den Streit demnach nur schlichten, als der unbekannte Angreifer plötzlich mit einem Messer auf den jüngeren zugegangen und ihm ins Bein gestochen haben soll.

Tatverdächtige konnten zunächst nicht ausfindig gemacht werden. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen der Tat dauern an.