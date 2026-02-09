Nächtliche Schüsse auf BVG-Bus in Wilhelmstadt

Berlin - In der Nacht zu Montag haben bislang unbekannte Täter in Berlin-Wilhelmstadt auf einen Linienbus der BVG geschossen.

Ein BVG-Bus wurde in der Nacht zu Montag Ziel eines Angriffs. (Archivbild) © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei gegen 2.30 Uhr an der Seeburger Straße.

Demnach war ein 49-jähriger Busfahrer dort auf dem Weg in Richtung Seeburger Weg unterwegs, als er plötzlich einen lauten Knall hörte.

Der Fahrer stoppte den Bus und entdeckte anschließend ein Einschussloch in einer Seitenscheibe.

Zum Zeitpunkt des Schusses saß ein noch unbekannter Fahrgast direkt hinter der betroffenen Scheibe – er blieb unverletzt.