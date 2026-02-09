Nächtliche Schüsse auf BVG-Bus in Wilhelmstadt
Berlin - In der Nacht zu Montag haben bislang unbekannte Täter in Berlin-Wilhelmstadt auf einen Linienbus der BVG geschossen.
Der Vorfall ereignete sich laut Polizei gegen 2.30 Uhr an der Seeburger Straße.
Demnach war ein 49-jähriger Busfahrer dort auf dem Weg in Richtung Seeburger Weg unterwegs, als er plötzlich einen lauten Knall hörte.
Der Fahrer stoppte den Bus und entdeckte anschließend ein Einschussloch in einer Seitenscheibe.
Zum Zeitpunkt des Schusses saß ein noch unbekannter Fahrgast direkt hinter der betroffenen Scheibe – er blieb unverletzt.
Das Fachkommissariat der Berliner Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Der Hintergrund der Tat ist bislang völlig unklar, auch zum möglichen Schützen liegen keine Hinweise vor.
Titelfoto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa