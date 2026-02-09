Ex-FDP-Abgeordneter soll Jungen (7) missbraucht haben

Berlin/Braunschweig - Es ist ein Fall, der erschüttert: Dem ehemaligen Berliner FDP-Bundestagsabgeordneten Hartmut Ebbing (69) wird vorgeworfen, einen siebenjährigen Jungen sexuell missbraucht zu haben.

Hartmut Ebbing (69) war von 2017 bis 2021 für die FDP im Deutschen Bundestag. © IMAGO / Christian Spicker

Das bestätigte die ermittelnde Staatsanwaltschaft Braunschweig auf TAG24-Anfrage.

Demnach lernte Ebbing 2021 über ein Dating-Portal eine damals 47-jährige Lehrerin aus Goslar kennen. Die beiden begannen eine Beziehung, trafen sich regelmäßig.

Im September 2021 soll die Frau sexuelle Handlungen an ihrem damals siebenjährigen Sohn vorgenommen und Aufnahmen davon an den Politiker geschickt haben - "weil sie wusste, dass dieser sich darüber freuen werde", wie Oberstaatsanwalt Christian Wolters gegenüber TAG24 erklärte.

Bald darauf, so der Sprecher weiter, habe Ebbing das Kind selbst in der Goslarer Wohnung missbraucht. Im September und Oktober soll die Lehrerin dem Angeschuldigten noch zwei weitere Male Nacktbilder von dem Siebenjährigen geschickt haben - in einem Fall zusammen mit dessen neun Jahre altem Bruder.

Ausgangspunkt zu dem Verfahren waren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Berlin gegen Ebbing wegen des Verdachts des Besitzes kinderpornografischer Dateien.

Bei der Auswertung seiner Chatverläufe und Datenträger stießen die Ermittler schließlich auf die Hinweise, die zum jetzigen Verfahren führten.