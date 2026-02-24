Bandenkrieg in Berlin: Polizei und Staatsanwaltschaft bündeln Kräfte mit neuer Einheit "Telum"

Berlin - Die Gewalt zwischen rivalisierenden Gangs eskaliert weiter. Polizei und die Spezialeinheit BAO "Ferrum" arbeiten nun gemeinsam mit der neu gegründeten Ermittlungsgruppe "Telum", um die organisierte Kriminalität in Berlin zu zerschlagen.

Die Ermittlungen der BAO Ferrum führten bereits zu ersten Erfolgen, doch die Zahl der Verfahren steigt weiter an. (Archivfoto) © Paul Zinken/dpa

Justizsenatorin Felor Badenberg (50, CDU) warnte kürzlich gegenüber rbb-Inforadio vor einer "neuen Bedrohungslage" – kriminelle Gruppen setzen offen auf Gewalt.

Die Berliner Polizei reagierte bereits mit der Sondereinheit "Ferrum" (dt. Eisen). Tausende Personen, Autos und Lokale wurden kontrolliert, Dutzende Waffen sichergestellt.

Die Generalstaatsanwaltschaft Berlin kündigte nun die Einrichtung einer eigenen Einheit an. Unter dem Namen "Telum" (dt. Speer) sollen künftig alle Verfahren gegen die organisierten Banden gebündelt bearbeitet werden.

Hintergrund der Entscheidung sind insbesondere die seit dem vergangenen Jahr begangenen Straftaten gegen türkisch-kurdische Gewerbetreibende, darunter gezielte Schüsse auf ihre Lokale.