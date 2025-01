Blutiger Streit in Marzahn: 16-Jähriger soll eigenen Vater erstochen haben

Berlin - In Berlin-Marzahn ist am Donnerstag ein 59-Jähriger erstochen worden. Der Täter soll der 16-jährige Sohn des Mannes sein.

Der Tatverdächtige wurde in ein Nikolauskostüm gehüllt abgeführt. © News5

Wie die Polizei mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 17.20 Uhr wegen einer Auseinandersetzung in einer Wohnung in der fünften Etage eines Plattenbaus an der Märkischen Allee gerufen.

Im Hausflur stießen die Beamten den Angaben nach auf einen leblosen Mann. Für ihn war es bereits zu spät: Sanitäter konnten nur noch dessen Tod feststellen.

Ersten Informationen zufolge, war es zuvor zu einem Streit zwischen dem Verstorbenen und seinem 16-jährigen Sohn gekommen. Im Verlauf soll der Teenager mehrfach mit einem Messer auf seinen Vater eingestochen haben.

Die Einsatzkräfte konnten noch am Abend einen Tatverdächtigen im Haus festnehmen. Ob es sich dabei tatsächlich um den Sohn des Getöteten handelt, wollte die Polizei noch nicht bestätigen. Fotos von vor Ort zeigen, wie eine Person abgeschirmt von Polizisten in einem Nikolauskostüm abgeführt wird.

Die Leiche des 59-Jährigen wurde in der Nacht von der Gerichtsmedizin abtransportiert. Zu den genauen Hintergründen der Tat hat die Mordkommission Ermittlungen aufgenommen.