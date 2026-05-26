Schüsse im Kreuzberger Graefekiez: Wer hat etwas beobachtet?

Berlin - Nach mehreren Schüssen in Berlin-Kreuzberg sucht die Polizei nach Zeugen der Tat und Hinweisen auf die Schützen.

Die Polizei prüft auch, ob die Spur ins Clanmilieu führt. (Symbolfoto) © Fabian Sommer/dpa

Nach bisherigen Erkenntnissen hörten Anwohner der Urbanstraße am Montag gegen 21.25 Uhr Schüsse auf einem Spielplatz, auf dem sich ein Mann aufhielt. Dieser blieb unverletzt. Zeugen zufolge flüchtete ein unbekannter Täter zu Fuß Richtung Hermannplatz.

Kurz darauf kam es im weiteren Umfeld zu einem zweiten Vorfall: Ein Mann flüchtete demnach auf einem E-Scooter von der Urbanstraße über die Graefestraße.

Dort sollen mehrere Personen, die zuvor aus einem Mercedes gestiegen waren, auf ihn gefeuert haben. Der Mann konnte unerkannt über die Müllenhoffstraße entkommen. Auch die vier Männer im Mercedes flohen vom Tatort. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand.

Die Ermittler der Mordkommission fragen: