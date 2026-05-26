Tote Frau in Lichtenrade: Hat Ehemann sie erschossen?

Berlin - Im Berliner Bezirk Tempelhof-Schöneberg ist am Sonntagnachmittag eine Frau tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden.

Mitarbeiter der Kriminaltechnik haben am Tatort Spuren gesichert. (Symbolfoto) © Jason Tschepljakow/dpa

Wie die Polizei mitteilte, soll die 69-Jährige erschossen worden sein. Demnach wies sie eine "Schussverletzung im Oberkörper" auf, wie es in der gemeinsamen Mitteilung mit der Staatsanwaltschaft heißt.

Nach bisherigen Erkenntnissen wählte eine Nachbarin gegen 16 Uhr den Notruf, nachdem sie die Frau in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hilbertstraße leblos entdeckt hatte.

Als potenziellen Täter nahmen die Beamten den 84 Jahre alten Ehemann der Verstorbenen fest, der sich demzufolge ebenfalls in der Wohnung aufhielt.

Zu den Hintergründen der Tat im Ortsteil Lichtenrade lagen zunächst keine näheren Informationen vor.