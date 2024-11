Polizei warnt vor Betrügern: Falsche Polizisten in Berlin auf Beutetour

Berlin - Die Polizei Berlin warnt: In der Hauptstadt ist es in den vergangenen Wochen verstärkt zu Betrugsversuchen durch falsche Polizisten gekommen.

In Berlin machen falsche Polizisten Jagd auf das Vermögen von Senioren. (Symbolfoto) © Matthias Bein/dpa

Erst am gestrigen Mittwoch sollen sich demnach zwei Fälle in den Bezirken Mitte und Tempelhof-Schöneberg ereignet haben, in denen falsche Beamte ältere Menschen um ihr Erspartes und ihre Wertsachen bringen wollten, wie die Behörde am Donnerstag mitteilte.

Verlief ein Betrugsversuch im Ortsteil Wedding noch glimpflich, weil eine 91-Jährige an der Tür laut rief und so ein Nachbar auf die Situation aufmerksam wurde, sodass der Tatverdächtige die Flucht ergriff, wurde eine 84-Jährige in Tempelhof von falschen Polizisten bestohlen.

Aus diesem Grund macht die Polizei noch einmal auf die Masche der Betrüger aufmerksam und gibt Handlungsempfehlungen.

Zunächst erhalten die potenziellen Opfer einen Anruf mit unterdrückter oder technisch veränderter Rufnummer (zum Beispiel 030 110). Die Anrufer berichten dann in der Regel von Raubüberfällen, die sich in der Nachbarschaft abgespielt haben sollen, und suggerieren den Angerufenen, dass auch ihre Wertsachen in Gefahr seien.