30.04.2025 19:11 Prostituierte am Billig-Strich fast totgeprügelt: Verdächtiger in U-Haft

Ein 43-Jähriger, der am 11. März eine Prostituierte lebensgefährlich verletzt haben soll, ist am Dienstagnachmittag in Berlin-Mitte festgenommen worden.

Von Thorben Gotthardt

Berlin - Fahndungserfolg nach brutaler Attacke: Ein 43-Jähriger, der am 11. März 2025 eine Prostituierte geschlagen und lebensgefährlich verletzt haben soll, ist am Dienstagnachmittag in Berlin-Mitte festgenommen worden. Das 33 Jahre alte Opfer soll sich als Prostituierte verdingt haben. (Symbolfoto) © Paul Zinken/dpa Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde der Mann gegen 17.30 Uhr von Ermittlern des Landeskriminalamts am U-Bahnhof Kurfürstenstraße wiedererkannt und in Gewahrsam genommen. Zuvor hatte das für den Schwerpunkt Menschenhandel zuständige Fachkommissariat einen Haftbefehl bei der Berliner Staatsanwaltschaft erwirkt, dem der dringende Verdacht der gefährlichen Körperverletzung zugrunde liegt. Dieser wurde dem Tatverdächtigen am heutigen Mittwoch verkündet, sodass er mittlerweile in Untersuchungshaft sitzt. Zum Tatvorwurf habe er sich bislang nicht geäußert. Berlin Crime Überfall im Volkspark Mariendorf: Messer-Männer verprügeln 63-Jährigen Dem 43-Jährigen wird vorgeworfen, am 11. März eine 33 Jahre alte Sex-Arbeiterin auf dem Bahnsteig des U-Bahnhofes Kurfürstenstraße niedergeschlagen zu haben. Der Frau gelang zunächst die Flucht, sie wurde auf Höhe der Kreuzung Kurfürstenstraße Ecke Frobenstraße jedoch von dem Angreifer eingeholt, der dann mehrfach mit einer Metallstange auf sie eingeschlagen haben soll. Die 33-Jährige soll sich am Folgetag mit lebensgefährlichen Verletzungen selbst ins Krankenhaus begeben haben, wo sie notoperiert werden musste.

Titelfoto: Paul Zinken/dpa