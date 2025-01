Razzia nach Überfall auf illegales Pokerturnier in Wedding: Neue Details bekannt

Berlin - Vor knapp einem Jahr überfiel eine bewaffnete Gruppe eine Bar in Berlin-Wedding und verletzte mehrere Menschen. Nun hat es eine Razzia gegeben.

In mehreren Berliner Bezirken durchsuchte die Polizei am Donnerstag Wohnungen. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Wie die Polizei mitteilte, durchsuchten Beamte des Landeskriminalamtes mit Unterstützung von Spezialkräften am Donnerstagmorgen drei Wohnungen in Spandau, Charlottenburg und Wedding.

Die drei Beschuldigten im Alter von 23, 31 und 34 Jahren sollen am 16. Januar 2024 als Teil einer zehnköpfigen Gruppe das Lokal an der Seestraße mit Schusswaffen und Messern überfallen und die anwesenden Gäste ausgeraubt haben.

Zuvor hatte die Gruppe von einem weiteren Mann, gegen den bereits im vergangenen Jahr Anklage erhoben wurde, einen Hinweis auf ein illegales Pokerturnier in der Bar bekommen.

Der Mann wollte den Räubern zudem helfen, in die Bar zu gelangen, die während des Turniers für Laufkundschaft geschlossen war.

Er wusste, dass das Lokal seine Getränkevorräte wegen eines defekten Kühlschrankes außerhalb des Gebäudes lagern musste. In der Tatnacht befand sich der Helfer also in der Bar und bestellte gegen 1.20 Uhr etwas zu trinken.

Als das Personal daraufhin die Tür öffnete, um an die draußen gelagerten Getränke zu kommen, warteten dort bereits die Räuber.