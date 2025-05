Schlag gegen Kunstdiebe: Polizei stellt zahlreiche Bronzestatuen sicher

Auf diesem Sockel befand sich die Bronzeskulptur "Ruhendes/trauerndes Mädchen", bevor sie Anfang Januar 2025 vom Friedhof Reinickendorf entwendet wurde. © Thorsten Meiritz/TAG24, Polizei Berlin (Bildmontage)

Am Dienstag wurden im Auftrag der Staatsanwaltschaft Berlin acht Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt. Bundesweit waren 53 Einsatzkräfte an der Aktion beteiligt.

Dabei wurde der mutmaßliche Drahtzieher, ein 55-jähriger Berliner, "wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Bandenhehlerei beziehungsweise des Bandendiebstahls" verhaftet, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Er soll noch im Lauf des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden.

Nach den bisherigen Erkenntnissen soll der Mann insbesondere für die Planung und Durchführung der Diebstähle sowie die Zwischenlagerung des Diebesguts verantwortlich gewesen sein und den Weiterverkauf koordiniert haben.

Neben seiner Wohnung in der Hauptstadt wurden jeweils drei Objekte in Demmin und Japzow (Mecklenburg-Vorpommern), drei Objekte in Krefeld (Nordrhein-Westfalen) und eine Wohnanschrift in Neuenhaus (Niedersachsen) durchsucht. An den beiden letztgenannten Orten sollen sich Handlanger aufgehalten haben, gegen die gesonderte Verfahren eingeleitet wurden.

Dem 55-Jährigen wird vorgeworfen, sich spätestens im Jahr 2018 mit weiteren Tatverdächtigen zu einer Bande zusammengeschlossen haben, um Bronzeplastiken, Reliefs, Zaunelemente und andere hochwertige Metallgegenstände zu klauen.