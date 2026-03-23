Schon wieder: Rücksichtslose Diebe brettern mit Auto in Einkaufszentrum

Berlin - Das Einkaufszentrum "Boulevard Berlin" ist in der Nacht zu Montag erneut zum Schauplatz eines spektakulären Einbruchs geworden.

Der Boulevard Berlin, genauer gesagt die angeschlossene Galeria-Filiale, ist erneut Ziel eines Blitz-Einbruchs geworden. (Archivfoto) © Bernd von Jutrczenka/dpa

Diesmal haben die Diebe aber nicht, wie vor Jahresfrist, den Umweg über den Haupteingang der Einkaufspassage in Berlin-Steglitz genommen, sondern sind direkt mit einem Auto in die angeschlossene Galeria-Filiale gebrettert, um sie auszurauben, wie die Polizei mitteilte.

Demnach soll das Trio gegen 3.30 Uhr in der Schloßstraße/Ecke Markelstraße mit dem Wagen in die Eingangstür des Geschäfts gekracht sein. Anschließend schlugen sie dort diverse Vitrinen ein und entwendeten Schmuck und Uhren.

Das beschädigte Auto ließen die Einbrecher am Tatort zurück und flüchteten stattdessen mit einem anderen Fahrzeug, das vor der Einkaufsmeile geparkt war, in Richtung Feuerbachstraße.

Zur Höhe des entstandenen Sachschadens machte die Behörde zunächst keine Angaben. Die weiteren Ermittlungen dauern an.