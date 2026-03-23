Schon wieder: Rücksichtslose Diebe brettern mit Auto in Einkaufszentrum
Berlin - Das Einkaufszentrum "Boulevard Berlin" ist in der Nacht zu Montag erneut zum Schauplatz eines spektakulären Einbruchs geworden.
Diesmal haben die Diebe aber nicht, wie vor Jahresfrist, den Umweg über den Haupteingang der Einkaufspassage in Berlin-Steglitz genommen, sondern sind direkt mit einem Auto in die angeschlossene Galeria-Filiale gebrettert, um sie auszurauben, wie die Polizei mitteilte.
Demnach soll das Trio gegen 3.30 Uhr in der Schloßstraße/Ecke Markelstraße mit dem Wagen in die Eingangstür des Geschäfts gekracht sein. Anschließend schlugen sie dort diverse Vitrinen ein und entwendeten Schmuck und Uhren.
Das beschädigte Auto ließen die Einbrecher am Tatort zurück und flüchteten stattdessen mit einem anderen Fahrzeug, das vor der Einkaufsmeile geparkt war, in Richtung Feuerbachstraße.
Zur Höhe des entstandenen Sachschadens machte die Behörde zunächst keine Angaben. Die weiteren Ermittlungen dauern an.
Bereits in der Nacht zum 21. April 2025 wurde der "Boulevard Berlin" auf ähnliche Weise ausgeraubt. Damals durchbrachen die Täter mit einem Audi die Türen am Haupteingang, fuhren anschließend durchs Erdgeschoss zu einem Juwelier und flüchteten auch wieder mit dem Wagen, den sie dann in einem nahe gelegenen Park abstellten.
Titelfoto: Bernd von Jutrczenka/dpa