Schüsse auf Smart-Fahrer in Zehlendorf: Wer hat etwas beobachtet?

Berlin - Nach Schüssen auf einen Autofahrer in Berlin-Zehlendorf sucht die Polizei Berlin nach Zeugen.

Die Schüsse fielen auf der Potsdamer Chaussee in Zehlendorf. © Polizei Berlin

Der 34-jährige Smart-Fahrer sei bei der Attacke am Montagmorgen auf der Potsdamer Chaussee verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden, teilten Berliner Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag gemeinsam mit.

Der oder die Täter gaben anschließend Vollgas und flüchteten stadteinwärts.

Die Ermittler der Mordkommission fragen: