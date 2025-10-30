Schüsse auf Smart-Fahrer in Zehlendorf: Wer hat etwas beobachtet?
Berlin - Nach Schüssen auf einen Autofahrer in Berlin-Zehlendorf sucht die Polizei Berlin nach Zeugen.
Der 34-jährige Smart-Fahrer sei bei der Attacke am Montagmorgen auf der Potsdamer Chaussee verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden, teilten Berliner Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag gemeinsam mit.
Der oder die Täter gaben anschließend Vollgas und flüchteten stadteinwärts.
Die Ermittler der Mordkommission fragen:
- Wer hat am 27. Oktober 2025 zwischen 7.55 Uhr und 8.10 Uhr im Bereich der Tatörtlichkeit oder in den angrenzenden Straßen einen dunklen Peugeot 208 gesehen?
- Wer kann weitere Angaben zum Fahrzeug oder seinen Insassen machen?
- Wer wurde möglicherweise durch die Fahrweise des schwarzen Peugeot 208 auf das Fahrzeug aufmerksam oder verfügt sogar über Dashcam-Aufzeichnungen?
Hinweise nimmt Mordkommission des LKA unter den Telefonnummern (030) 4664-911 333 oder per E-Mail entgegen. Alternativ könnt Ihr jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache der Polizei Berlin nutzen.
Titelfoto: Polizei Berlin