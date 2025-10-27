34-Jähriger mit Auto in Zehlendorf unterwegs, dann wird auf ihn geschossen
Berlin - In Berlin-Zehlendorf haben sich am Montagmorgen Szenen wie im Wilden Westen abgespielt: Auf ein fahrendes Auto wurde geschossen.
Wie die Polizei auf X mitteilte, war ein 34-Jähriger gegen 8 Uhr mit seinem Wagen auf der Potsdamer Chaussee unterwegs, als unbekannte Täter plötzlich das Feuer eröffneten.
Mehrere Projektile trafen das Fahrzeug von außen, der Fahrer wurde verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er aktuell behandelt wird.
Nach dem Angriff ergriffen die Täter die Flucht. Noch ist völlig unklar, um wen es sich bei diesen handelt und welches Motiv hinter den Schüssen steckt.
Die Mordkommission hat Ermittlungen übernommen. Die Schüsse in Zehlendorf reihen sich ein in eine Serie ähnlicher Vorfälle: So wurde in Berlin allein in den vergangenen zwei Wochen im Wedding, in Schöneberg und in Kreuzberg mit scharfen Waffen geschossen.
Titelfoto: Polizei Berlin