Clan-Boss lobt nach Schüssen auf sein Haus XXL-Belohnung aus: "Ihr seid keine Menschen"
Berlin - Das lässt er nicht auf sich sitzen! Am Mittwochmorgen schossen ein oder mehrere Schützen auf ein Einfamilienhaus in Lichterfelde. Mindestens zehn Schüsse sollen gefallen sein. Brisant: Es ist nicht irgendein Haus, sondern das von Clan-Boss Mehmet K. (60).
Jetzt hat sich der 60-Jährige, in der Szene als "Kurden-Mehmet" bekannt, selbst auf Instagram zu Wort gemeldet – und eine Belohnung ausgesetzt.
Für Hinweise verspricht er eine halbe Million Euro!
Dafür will er die Bilder der Überwachungskamera veröffentlichen. "Jeder, der Informationen über diesen Vorfall besitzt und mir Beweise sowie einen Nachweis über die Identität der Täter liefert, erhält von mir eine Belohnung von 500.000 Euro", schreibt die Clan-Größe in den sozialen Medien.
Die Polizei ist davon allerdings weniger begeistert. "Wir sehen die Auslobung einer Belohnung durch den Betroffenen sehr kritisch", sagte ein Polizeisprecher dem Tagesspiegel. "Es obliegt den Strafverfolgungsbehörden, Straftaten aufzuklären." Strafbar macht er sich damit allerdings nicht.
Dass Mehmet K. Ziel eines Attentats geworden ist, scheint den selbstbewussten Mann nicht zu überraschen.
Allerdings der Ort des Geschehens: sein Zuhause.
Bis zu 20 Schüsse auf Fenster des Hauses
"Hättet ihr nur ein bisschen Mut, würdet ihr mich woanders konfrontieren. Aber ihr seid keine Männer, ihr seid keine Menschen. Lasst alle wissen, dass ich niemals von dem Weg abweichen werde, den ich für richtig halte. Ihr könnt mich mit solchen feigen Methoden nicht einschüchtern."
Angst habe er nicht, was ihn aber bei dem Attentat besonders störte: Zum Zeitpunkt der Schüsse waren auch seine Frau und Kinder zu Hause. "Konnten Sie es nicht auf der Straße wagen, also haben Sie das Haus angegriffen, in dem meine Kinder sind? Sind Sie so niederträchtig, so ohne Ehre, Würde und Menschlichkeit?"
Die Schüsse hatten einen großen Polizeieinsatz ausgelöst. Noch am selben Tag veröffentlichten Polizei und Staatsanwaltschaft eine Erklärung.
Demnach wurde niemand verletzt - bis auf eine Person im Haus, die eine Schürfwunde erlitt.
Die Unbekannten hatten sich zuvor Zutritt zum Grundstück des Hauses verschafft, gaben dann laut Polizeisprecher aus unterschiedlichen Richtungen zwischen fünf und 20 Schüsse auf die Fenster des Hauses ab.
Titelfoto: Jens Kalaene/dpa, Instagram/mehmetkaplankiranofficial