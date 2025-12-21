Clan-Boss lobt nach Schüssen auf sein Haus XXL-Belohnung aus: "Ihr seid keine Menschen"

Berlin - Das lässt er nicht auf sich sitzen! Am Mittwochmorgen schossen ein oder mehrere Schützen auf ein Einfamilienhaus in Lichterfelde. Mindestens zehn Schüsse sollen gefallen sein. Brisant: Es ist nicht irgendein Haus, sondern das von Clan-Boss Mehmet K. (60).

Die Clan-Größe Mehmet K. hat sich auf Instagram ausführlich zu Wort gemeldet. © Montage: Jens Kalaene/dpa, Instagram/mehmetkaplankiranofficial

Jetzt hat sich der 60-Jährige, in der Szene als "Kurden-Mehmet" bekannt, selbst auf Instagram zu Wort gemeldet – und eine Belohnung ausgesetzt.

Für Hinweise verspricht er eine halbe Million Euro!

Dafür will er die Bilder der Überwachungskamera veröffentlichen. "Jeder, der Informationen über diesen Vorfall besitzt und mir Beweise sowie einen Nachweis über die Identität der Täter liefert, erhält von mir eine Belohnung von 500.000 Euro", schreibt die Clan-Größe in den sozialen Medien.

Die Polizei ist davon allerdings weniger begeistert. "Wir sehen die Auslobung einer Belohnung durch den Betroffenen sehr kritisch", sagte ein Polizeisprecher dem Tagesspiegel. "Es obliegt den Strafverfolgungsbehörden, Straftaten aufzuklären." Strafbar macht er sich damit allerdings nicht.

Dass Mehmet K. Ziel eines Attentats geworden ist, scheint den selbstbewussten Mann nicht zu überraschen.

Allerdings der Ort des Geschehens: sein Zuhause.