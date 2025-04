21.04.2025 13:42 Spektakulärer Raub in Berlin: Diebe brettern mit Audi in Einkaufszentrum

Am frühen Ostermontag ist es in Berlin-Steglitz zu einem aufsehenerregenden Raub in einer Shoppingmall gekommen.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Filmreifer Bruch: Am frühen Ostermontag ist es in Berlin-Steglitz zu einem aufsehenerregenden Raub gekommen. Die Räuber sind mit ihrem Wagen in das Einkaufszentrum gerast. (Archivfoto) © Bernd von Jutrczenka/dpa Das Diebes-Duo bretterte dabei gegen 3.55 Uhr mit einem Audi durch die Eingangstüren des "Boulevard Berlin" in der Schloßstraße. Anschließend fuhren sie mit dem Auto durch das Erdgeschoss des Einkaufszentrums, bevor sie mit mithilfe ihres Wagens eine weitere Eingangstür demolierten - diesmal zu einem Juwelier, wie die Polizei mitteilte. In den Geschäftsräumen brachen sie dann mehrere Vitrinen auf und klauten Schmuck in bislang unbekanntem Wert. Während der Tat bedrohten die dreisten Räuber zudem einen Sicherheitsmann, der auf die Situation aufmerksam wurde. Kurz darauf fuhren die Täter mit dem Audi wieder aus der Shoppingmall hinaus und ließen das schwer beschädigte Fahrzeug im nahe gelegenen Harry-Bresslau-Park zurück. Sie entkamen in unbekannte Richtung. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Titelfoto: Bernd von Jutrczenka/dpa