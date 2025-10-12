Streit in Neuköllner Lokal eskaliert: Mann ins Bein geschossen

Berlin - Ein Streit in einem Lokal in Berlin-Neukölln endete am frühen Sonntagmorgen mit Schüssen und zwei Verletzten.

In Neukölln ist am frühen Sonntagmorgen ein junger Mann (21) ins Bein geschossen worden. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 5 Uhr in einem Lokal an der Neuköllner Straße in Rudow zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 21-jährigen Mann und einer sechsköpfigen Gruppe.

Ein 24-Jähriger wollte den Streit laut Polizeiangaben schlichten – und wurde daraufhin von mehreren Männern aus der Gruppe mit Fäusten attackiert.

Im Verlauf der Auseinandersetzung soll einer der Männer plötzlich eine Schusswaffe gezogen und auf den 21-Jährigen gefeuert haben. Das Projektil traf den jungen Mann ins Bein.

Rettungskräfte brachten den Verletzten anschließend mit einer Schusswunde an der Wade in ein Krankenhaus, wo er noch am Morgen operiert wurde. Auch der 24-Jährige kam mit Kopfverletzungen in eine Klinik.