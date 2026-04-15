Tief, tiefer, zu tief: Polizei kassiert BMW-Boliden ein

Berlin - Dieser Sportwagen ist einfach zu tief gelegt: Die Polizei hat am vergangenen Sonntag einen BMW in Berlin-Charlottenburg aus dem Verkehr gezogen.

Der BMW wurde beschlagnahmt und abgeschleppt. © Facebook/Polizei Berlin

Der äußerst schnittige Bolide war einer Streife des Abschnitts 25 ins Auge gefallen, wie die Behörde am Mittwoch bei Facebook mitteilte.

Also entschlossen sich die Beamten, den Wagen mit den Rennstreifen kurzerhand einer technischen Überprüfung zu unterziehen.

Dabei ergab sich, dass die Fahrzeughöhe in den Papieren anders eingetragen war als gemessen – "zu tief", teilte die Polizei mit.

Die Auspuffanlage konnte demnach erst gar nicht kontrolliert werden, da sie zu dicht über dem Asphalt lag. Außerdem stellten die Einsatzkräfte einen nicht deklarierten Heckspoiler, eine veränderte Rad-Reifen-Kombination sowie deutliche Schleifspuren am Radlauf fest.

Zu allem Überfluss konnte der Fahrer weder Führerschein noch Zulassung vorweisen. Zu den getätigten Veränderungen wollte er sich auch nicht äußern.