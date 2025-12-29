Tödlicher Angriff in Lichtenberg: 69-Jähriger niedergestochen

Berlin - Tödliche Attacke: In Berlin-Lichtenberg ist in der Nacht zu Montag ein Mann niedergestochen worden.

Im Ortsteil Neu-Hohenschönhausen ist in der Nacht zu Montag ein Mann niedergestochen und getötet worden. (Archivfoto) © Paul Zinken/dpa

Zeugen entdeckten den stark blutenden 69-Jährigen gegen 23 Uhr im Hagenower Ring im Ortsteil Neu-Hohenschönhausen und wählten den Notruf.

Wie die Polizei beim Kurznachrichtendienst X mitteilte, konnten die Rettungskräfte trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsversuche nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Nach dem Angriff soll sich ein 23 Jahre alter Tatverdächtiger auf einem Polizeirevier gestellt haben. Er wurde festgenommen.

Zu den Hintergründen und zum Ablauf der Tat machte die Behörde keine Angaben.