Tödlicher Angriff in Lichtenberg: 69-Jähriger niedergestochen
Berlin - Tödliche Attacke: In Berlin-Lichtenberg ist in der Nacht zu Montag ein Mann niedergestochen worden.
Zeugen entdeckten den stark blutenden 69-Jährigen gegen 23 Uhr im Hagenower Ring im Ortsteil Neu-Hohenschönhausen und wählten den Notruf.
Wie die Polizei beim Kurznachrichtendienst X mitteilte, konnten die Rettungskräfte trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsversuche nur noch den Tod des Mannes feststellen.
Nach dem Angriff soll sich ein 23 Jahre alter Tatverdächtiger auf einem Polizeirevier gestellt haben. Er wurde festgenommen.
Zu den Hintergründen und zum Ablauf der Tat machte die Behörde keine Angaben.
Auch zur konkreten Tatwaffe und einem möglichen Verwandtschaftsverhältnis der beiden Männer lagen zunächst keine näheren Informationen vor. Die weiteren Ermittlungen hat eine Mordkommission übernommen.
Titelfoto: Paul Zinken/dpa