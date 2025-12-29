Tödlicher Angriff in Lichtenberg: 69-Jähriger niedergestochen

Zeugen entdecken in der Nacht zu Montag einen stark blutenden Mann in Berlin-Lichtenberg. Für ihn kommt jede Hilfe zu spät. Er stirbt noch am Tatort.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Tödliche Attacke: In Berlin-Lichtenberg ist in der Nacht zu Montag ein Mann niedergestochen worden.

Im Ortsteil Neu-Hohenschönhausen ist in der Nacht zu Montag ein Mann niedergestochen und getötet worden. (Archivfoto)
Im Ortsteil Neu-Hohenschönhausen ist in der Nacht zu Montag ein Mann niedergestochen und getötet worden. (Archivfoto)  © Paul Zinken/dpa

Zeugen entdeckten den stark blutenden 69-Jährigen gegen 23 Uhr im Hagenower Ring im Ortsteil Neu-Hohenschönhausen und wählten den Notruf.

Wie die Polizei beim Kurznachrichtendienst X mitteilte, konnten die Rettungskräfte trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsversuche nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Nach dem Angriff soll sich ein 23 Jahre alter Tatverdächtiger auf einem Polizeirevier gestellt haben. Er wurde festgenommen.

Berlin: Messer, Schlagringe, verbotene Böller: Polizei wird in Kinderzimmer fündig
Berlin Crime Messer, Schlagringe, verbotene Böller: Polizei wird in Kinderzimmer fündig

Zu den Hintergründen und zum Ablauf der Tat machte die Behörde keine Angaben.

Auch zur konkreten Tatwaffe und einem möglichen Verwandtschaftsverhältnis der beiden Männer lagen zunächst keine näheren Informationen vor. Die weiteren Ermittlungen hat eine Mordkommission übernommen.

Titelfoto: Paul Zinken/dpa

Mehr zum Thema Berlin Crime: