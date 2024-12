Über 90 Autos beschädigt! Aktivisten schlagen mit Bauschaum und Stickern zu

In einigen Fällen sprühten die Täter den Bauschaum auch in die Auspuffe der geparkten Autos. © Morris Pudwell

Wie die Polizei berichtete, bemerkte eine Anwohnerin gegen 10.40 Uhr den Schaden an ihrem an der Hainstraße geparkten Auto und verständigte die Einsatzkräfte.

Unbekannte Täter hatten den Wagen mit einem Sticker beklebt, auf dem neben einem Bild von Wirtschaftsminister Robert Habeck (55, Grüne) der Schriftzug "Sei grüner!" zu lesen war.

Der Aufkleber ließ sich nicht ohne Rückstände abziehen. Zudem hatten die Täter die Stoßstange mit Bauschaum besprüht.



Eine ähnlich böse Überraschung erlebten an diesem Morgen die Halter von mehr als 40 Autos an der Hainstraße und die Besitzer von mehr als 50 Autos an der nahegelegenen Scheiblerstraße.



Bislang hat sich noch keine Gruppe zu den Sachbeschädigungen und der Motivation dahinter geäußert. In der Vergangenheit machten die "Tyre Extinguishers" nicht nur in Berlin von sich reden, indem sie regelmäßig die Luft aus den Reifen von SUVs herausließen.