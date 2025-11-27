Nächster Pyro-Einsatz in Berlin: Polizei kassiert eine Tonne Feuerwerk ein

Berlin - Silvester rückt mit großen Schritten näher. Kein Wunder, dass die Polizei in Berlin immer wieder illegales Feuerwerk aus dem Verkehr zieht.

Polizeikräfte aus Berlin und Brandenburg haben in der Nacht zu Donnerstag einen VW-Bus am Saatwinkler Damm nach einer Verfolgungsjagd gestoppt. © X/Polizei Berlin

In der Nacht zu Donnerstag haben die Beamten einen VW-Transporter in Charlottenburg gestoppt und bei der anschließenden Kontrolle 1,3 Tonnen illegale Pyrotechnik beschlagnahmt, wie die Behörde mitteilte.

Das ist aber nur das Ende der Geschichte, die ihren Anfang eigentlich in Oranienburg-Süd nahm. Zeugen beobachteten gegen 2.45 Uhr, wie die verbotenen Feuerwerkskörper in den VW geladen wurden, danach riefen sie die Polizei.

Die Übeltäter bemerkten, dass sie erwischt wurden und wollten mit dem Transporter, der von einem BMW begleitet wurde, über die A111 in Richtung Berlin Reißaus nehmen, um den Brandenburger Sicherheitskräften zu entkommen.

Die hatten längst ihre Kollegen aus Berlin über die Verfolgung informiert, sodass es den Einsatzkräften schließlich gemeinsam gelang, den VW-Bus auf Höhe der Abfahrt Saatwinkler Damm zu stoppen.

Der 27 Jahre alte Fahrer wurde vorübergehend festgenommen. Zu den mehr als 70 illegalen Pyro-Paketen kam auch noch hinzu, dass der VW nicht versichert war.