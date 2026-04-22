"Vier gewinnt" mal anders: Autofahrer gleich mehrfach ohne Führerschein erwischt

Berlin - Da hat wohl jemand das Spielprinzip falsch verstanden. Statt "Vier gewinnt" heißt es bei einer Verkehrskontrolle der Berliner Polizei eher: Viermal ohne Fahrerlaubnis erwischt.

Auch das Auto des Fahrers wurde von der Berliner Polizei genau unter die Lupe genommen. © Facebook/Polizei Berlin

Die Verkehrsstreife stoppte am Dienstag einen Autofahrer in Pankow, der den Beamten bereits bestens bekannt war, wie sie bei Facebook mitteilten.

Schon in der Vorwoche war der Mann ohne gültige Fahrerlaubnis erwischt worden. Und damit nicht genug: Im April fiel er bereits zweimal wegen Fahrens ohne Führerschein auf. Jetzt also Nummer vier.

Bei der Kontrolle am Dienstag stellten die Beamten zudem fest, dass der Fahrer Alkohol konsumiert hatte. Nach der Kontrolle ging es für ihn direkt zur Blutentnahme.

Auch das Auto wurde genauer unter die Lupe genommen. Der Zustand war laut Polizei so auffällig, dass ein technisches Gutachten angeordnet wurde.