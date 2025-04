25.04.2025 15:59 Wieder Messer-Attacke in Berlin: Opfer von Täter mit Fahrrad verfolgt

In der Hauptstadt hat es eine erneute Messerattacke gegeben, bei der ein Mann am Donnerstagmittag in Berlin-Kreuzberg verletzt worden ist.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - In der Hauptstadt hat es erneut eine Messer-Attacke gegeben, bei der ein Mann am Donnerstagmittag in Berlin-Kreuzberg verletzt worden ist. Der Mann (34) musste mit einer Stichwunde im Bauch ins Krankenhaus gebracht werden. (Symbolfoto) © Monika Skolimowska/dpa Besonders perfide: Der unbekannt gebliebene Angreifer verfolgte sein 34 Jahre altes Opfer dabei sogar mit dem Fahrrad, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Geschädigte habe demnach ausgesagt, gegen 12.30 Uhr an der Skalitzer Straße/Ecke Görlitzer Straße aus einer Gruppe heraus angesprochen worden zu sein, worauf er nicht reagiert habe. Daraufhin soll ihm ein Mann zunächst Reizgas ins Gesicht gesprüht haben, woraufhin der 34-Jährige in Richtung Spreewaldplatz geflüchtet sein soll. Der Täter habe dann die Verfolgung per Fahrrad aufgenommen. Berlin Crime Attacke auf Mann in U-Bahn: Angreifer soll "Free Palestine" gerufen haben An der Skalitzer Straße/Ecke Spreewaldplatz soll der Verfolger den Flüchtenden eingeholt und ihm mit einem Messer in den Bauch gestochen haben, bevor er selbst in unbekannte Richtung geflohen sei. Der 34-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr soll nach Angaben der Polizei nicht bestanden haben. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Titelfoto: Monika Skolimowska/dpa