Deutschlandfahnen-Verbot auf der Fanmeile? Das ist wirklich dran!

Auch der AfD-Bundestagsabgeordnete Bernd Schattner (55), der sich darüber beschwert, dass während der letzten Aufbauarbeiten keine Deutschlandfahnen bei den Imbissständen zu sehen sind, zeigt in seinem Video das vermeintliche Verbot. Er vermittelt den Eindruck, als seien diese nicht erwünscht.

Die Straßen des 17. Juni verwandelte sich ein Fahnenmeer. Hunderttausende Menschen lagen sich in den Armen. Auf ein ähnliches Erlebnis hoffen die Veranstalter auch, wenn die DFB-Elf am heutigen Freitag gegen Schottland (21 Uhr/ZDF) die EM eröffnet.

Die diesjährige Fanmeile ist durch Kunstrasen ein Hingucker und auch Fahnen der EM-Teilnehmer sind natürlich erlaubt. © Christophe Gateau/dpa

Dabei sollte man nur etwas genauer hingucken bzw. richtig lesen. Fahnen sind nicht verboten, sondern Fahnen MIT Stange. Diese gelten - wie bei einem Stadionbesuch - als gefährlicher Gegenstand. Zudem will wohl keiner durch eine ständig schwenkende Fahne die Sicht versperrt bekommen.

Das ein oder andere Flaggen-Verbot gibt es dann aber doch. So soll vermieden werden, dass beispielsweise der Nahost-Konflikt in die Fanmeile gebracht wird. "Alle Nationalfahnen von teilnehmenden Nationen sind selbstverständlich - das gehört mit dazu - erlaubt. Sämtliche andere Flaggen bitten wir, zu Hause zu lassen", stellt Veranstalter Moritz van Dülmen in der Morgenpost klar.

Heißt: Russland-Fahnen, Palästina-Fahnen, aber auch Israel-Fahnen sind nicht erwünscht."Wir wollen in dem Fall den Fußball und die Spiele feiern", sagte er.

So steht einem erfolgreichen Fußballabend in der längsten Fanzone nichts im Wege. Auf insgesamt fünf Bildschirmen können die bis zu 50.000 Menschen das Eröffnungsspiel und weitere Partien verfolgen - mit oder ohne Deutschlandfahne.