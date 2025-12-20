Einsam an den Feiertagen? Hier könnt Ihr Weihnachten gemeinsam statt allein verbringen

Berlin - Gerade rund um die Feiertage fühlen sich viele Menschen einsam. In Berlin gibt es deshalb verschiedene Angebote, die Unterstützung bieten oder die Möglichkeit schaffen, Weihnachten in Gesellschaft zu verbringen.

Viele Menschen sind vor allem zur Weihnachtszeit einsam. © Sebastian Gollnow/dpa

Beim Silbertelefon etwa können Menschen, die sich einsam fühlen oder "einfach mal reden möchten", anrufen. Ab Heiligabend startet das Feiertagstelefon des Vereins Silbernetz, der seinen Sitz in Berlin hat.

Menschen ab 60 Jahren können hier anonym, vertraulich und kostenfrei ein offenes Ohr finden, so der Verein. Das Telefon ist von Heiligabend, 24. Dezember, 8 Uhr bis Neujahr, 22 Uhr, rund um die Uhr unter der Nummer 0800 4 70 80 90 erreichbar. Dafür stehen 15 Festangestellte sowie rund 65 Ehrenamtliche bereit.

Je nach Tageszeit sind zwischen zwei und zwölf Telefonistinnen und Telefonisten erreichbar. Die Organisatoren erwarten rund um die Feiertage etwa ein Fünftel mehr Anrufe.

Silbernetz wird von den Bundesländern Berlin und Nordrhein-Westfalen sowie fünf Berliner Jobcentern gefördert und durch Unternehmen, Stiftungen und Spender unterstützt.