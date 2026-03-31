Einsturzgefahr! Dunckerbrücke in Pankow ab April voll gesperrt

Berlin - Die Dunckerbrücke in Berlin -Pankow wird ab dem 1. April 2026 vollständig gesperrt. Grund dafür ist der schlechte Zustand des Bauwerks – ein kompletter Abriss und Neubau sind unausweichlich.

Berlins Brücken sollen wieder in Schuss gebracht werden. (Archivfoto) © Christoph Soeder/dpa

Die Brücke aus den 1970er-Jahren führt über die Gleise der Deutschen Bahn – darunter zwei S-Bahn- und zwei Fernbahngleise. Laut Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt ist das Bauwerk stark beschädigt. Einige Betonbauteile sind durch Korrosion so geschwächt, dass jederzeit gefährliche Risse entstehen können – im schlimmsten Fall droht sogar Einsturzgefahr.

Ähnliche Probleme gab es auch bei der Carolabrücke in Dresden, weshalb die Behörden jetzt reagieren.

Für die Bauarbeiten wird die Dunckerstraße im Bereich zwischen Ahlbecker Straße und Kanzowstraße komplett dichtgemacht. Eine Umleitung soll entsprechend ausgeschildert werden.

Trotz der Sperrung, sollen Schulen, öffentliche Einrichtungen, Wohnhäuser sowie der Dunckerclub während der gesamten Bauphase erreichbar bleiben. Der Bahnverkehr soll während der Maßnahmen weitestgehend aufrechterhalten bleiben.