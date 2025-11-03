Skandal bei Anti-Hass-Gala: Vorbestrafte Dragqueen Jurassica Parka moderiert Show

Berlin - Bei einer Gala gegen Hasskriminalität im vergangenen Sommer sorgte ein Auftritt jetzt erst für Aufsehen: Neben Polizisten stand ausgerechnet die mittlerweile umstrittene und vorbestrafte Dragqueen Jurassica Parka auf der Bühne.

Mario O. (40), alias Jurassica Parka, wird verdächtigt, kinderpornografische Inhalte verbreitet und besessen zu haben. © Annette Riedl/dpa

Am 14. Juli 2025 moderierte Mario O. (40), bekannt unter dem Künstlernamen Jurassica Parka, die Benefizgala "Gemeinsambunt" im Berliner Theater des Westens.

Doch bereits Anfang Juli 2025 durchsuchten Einsatzkräfte der Berliner Polizei im Auftrag der Staatsanwaltschaft Berlin die Wohnanschrift von Parka, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft gegenüber TAG24 mitteilte. Die Dragqueen wird verdächtigt, kinderpornografische Inhalte besessen und verbreitet zu haben.

Schon 2023 sei sie wegen Besitzes und Verbreitung kinderpornografischer Inhalte rechtskräftig verurteilt worden.

"Zum Zeitpunkt der Veranstaltung lagen weder der Behördenleitung noch den beteiligten Partnern entsprechende Kenntnisse oder Hinweise vor", sagte die Leiterin der Stabsabteilung Kommunikation bei der Berliner Polizei gegenüber BILD.

Eine standardmäßige Überprüfung von Mitwirkenden einer solchen Veranstaltung sei rechtlich nicht zulässig, erklärte sie weiter.