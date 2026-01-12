Erste deutsche Schule wird nach Margot Friedländer (†103) benannt

Berlin - Eine Berliner Schule wird nach der verstorbenen Holocaust-Zeitzeugin Margot Friedländer benannt.

Margot Friedländer (1921-2025) trat für die Menschlichkeit ein. © Britta Pedersen/dpa

Das Hans-Carossa-Gymnasium in Berlin-Gatow habe als erste Schule in Deutschland die Namensrechte von der Margot Friedländer Stiftung erhalten, teilte ein Sprecher der Stiftung mit.

Nach Angaben des Schulleiters Henning Rußbült beschloss die Schulkonferenz am vergangenen Freitag einstimmig die Umbenennung. Das Bezirksamt Spandau muss demnach noch zustimmen, was als Formalie gilt. Wann genau die Schule den neuen Namen erhält, ist noch offen.

Margot Friedländer (1921-2025) setzte sich jahrzehntelang für Aussöhnung und Menschlichkeit ein und war Anfang Mai 2025 im Alter von 103 Jahren in Berlin gestorben. Sie stammte aus einer jüdischen Familie und wurde von den Nationalsozialisten in das Konzentrationslager Theresienstadt verschleppt.

Nach der Befreiung 1945 ging sie mit ihrem Mann ins Exil in die USA.