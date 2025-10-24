Polizei zieht schrottreifen Reisebus aus dem Verkehr

Berlin - Die Polizei hat in Berlin einen Reisebus kontrolliert. Dabei sind den Beamten einige Mängel aufgefallen. Das Ergebnis ist erschreckend.

Bei dem großen Gelben handelte es sich nicht um einen BVG-Bus, sondern um einen Reisebus. © Facebook/Polizei Berlin

Der Bus war einer Steife des Polizeiabschnitts 22 in Charlottenburg-Wilmersdorf im Straßenverkehr aufgefallen und umgehend einer genaueren Sicherheitsüberprüfung unterzogen worden, wie die Behörde bei Facebook mitteilte.

Dabei stellten sich gleich mehrere Macken an dem großen Gelben heraus. So bezeichnete die Polizei den Rahmen als "eher wackelig", denn stabil.

Zudem leuchtete auf dem Armaturenbrett dauerhaft eine Warnleuchte auf, die auf ein vermeintliches Feuer im Kofferraum hinwies. Gebrannt hatte es zwar nicht, trotzdem muss die defekte Elektronik repariert werden.

Apropos Elektronik: Auch an der Beleuchtung hatten die Beamten etwas auszusetzen. Diese habe etwas "von Kerzenscheinromantik" gehabt, hieß es - für Fahrten bei Dunkelheit also wohl eher ungeeignet.