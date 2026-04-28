Fährt die U-8 bald bis ins Märkische Viertel? Das sind die aktuellen Pläne

Berlin - Der Berliner Senat will die bereits seit längerem laufenden Planungen für eine Verlängerung der U-Bahnlinie U8 in das Märkische Viertel fortführen.

Die U8 endet im Norden am U-Bahnhof Wittenau (Wilhelmsruher Damm). (Archivbild) © Fabian Sommer/dpa

Aus fachlicher Sicht sei eine U-Bahn das am besten geeignete Verkehrsmittel zur leistungsfähigen Anbindung der Großsiedlung im Norden Berlins, teilte Verkehrssenatorin Ute Bonde (59, CDU) nach der Senatssitzung mit. Basis für diese Einschätzung sind demnach Untersuchungen zur Wirtschaftlichkeit sowie Vergleiche von Verkehrsmitteln und unterschiedlichen Trassenvarianten.

Bei den weiteren Planungen wird nun eine Trassenführung vom bestehenden U-Bahnhof Wittenau unter dem Wilhelmsruher Damm bis in das Zentrum des Märkischen Viertels in den Blick genommen.

Vorgesehen sind drei Zwischenstationen am Märkischen Zentrum, an der Treuenbrietzener Straße sowie an der Wesendorfer Straße.

Der neue Endbahnhof soll am Senftenberger Ring entstehen. Offizielle Angaben zum weiteren Zeitplan und zu den Kosten lagen nicht vor.

Nach Informationen der "Berliner Morgenpost" sind für die knapp drei Kilometer lange Strecke rund 390 Millionen Euro veranschlagt. Das Land Berlin hofft laut Bonde aufgrund eines nachgewiesenen volkswirtschaftlichen Nutzens auf Fördermittel vom Bund.