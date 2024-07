Fashion Week Berlin: Von farbenfrohen Kleidern bis hin zu schlichter Eleganz

Auch Anja Gockel (56) präsentierte sich in einem bunt-gemusterten Jumpsuit aus ihrer neuen Kollektion. © Torsten Zimmermann

"Let the birds fly" hieß es am Dienstagnachmittag bei der Fashion Show von Mode-Ikone Gockel.

Prominente wie Barbara Schöneberger (50), Mina Tander (45) und sogar Königin Silvia von Schweden (80) zeigen sich regelmäßig in Kleidern der Modedesignerin.

TAG24 sah sich die neue Sommerkollektion 2025 im Hinterhof ihrer Eventlocation in der Pariser Straße 44 im Berliner Stadtteil Wilmersdorf an. "Alles, was wir vorher gedacht haben, dass uns stört - lasst es los. All die alten Laster. Let the birds fly" eröffnete die 56-Jährige die Show.

Kurz darauf erschienen die Models in bunten Kleidern und mit Federn bestückt auf dem Laufsteg.

Hierbei schwebten sie in eleganten Bewegungen zu House-Musik über den lilafarbenen Teppich. Von geometrischen Mustern über florale Motive bis hin zu knallgelben Kleidern - der kommende Sommer wird bei Gockel farbenfroh und aufregend. Für die Designerin steht die Kollektion für "eine innere Freiheit und das Fliegen".