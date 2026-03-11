Unbekanntes Flugobjekt: Flughafen BER stellt Betrieb zwischenzeitlich ein

Berlin - Nix ging mehr! Wegen eines unbekannten Flugobjekts hat der Hauptstadtflughafen BER den Betrieb vorübergehend eingestellt.

Fluggäste warten auf dem Hauptstadtflughafen BER. (Archivild) © Carsten Koall/dpa

Aus Sicherheitsgründen habe es für rund eine halbe Stunde weder Starts noch Landungen auf beiden Pisten gegeben, sagte ein Sprecher des Flughafens.

Demnach wurde das unbekannte Flugobjekt in der Nähe des Hubschrauberhangars der Bundeswehr gesichtet.

Die Unterbrechung des Flugbetriebs sei eine "Standardprozedur", um mögliche Kollisionen mit Flugzeugen zu vermeiden, sagte der Sprecher. Anschließend sei das weitere Vorgehen gemeinsam mit Landespolizei und Bundespolizei beraten worden.

Nachdem es keine weiteren Sichtungen mehr gegeben habe, sei der Betrieb wieder aufgenommen worden. Die Abfertigung sei während der Einstellung des Betriebs weiter gegangen.