Staufalle bald Geschichte? Dann ist die Elsenbrücke wieder zweispurig

Berlin - An der Staufalle Elsenbrücke könnte es bald Entlastung für Auto- und Radfahrer, Fußgänger und Anwohner geben.

Derzeit brauchen Autofahrer auf der Elsenbrücke Geduld. © Lilli Förter/dpa

Nach Angaben von Verkehrssenatorin Ute Bonde (59, CDU) soll der wichtige Übergang über die Spree, der zum Teil erneuert wird, bis spätestens Montag (16. März) um 6 Uhr in beiden Richtungen zweispurig befahrbar sein.

Außerdem soll es dann auf beiden Seiten Fuß- und Radwege geben. Zuvor muss die Verkehrsführung ab Donnerstag noch mehrfach kurzzeitig umgestellt werden.

Weitere Bauarbeiten laufen laut Bonde unterhalb der Brücke. Zudem müssen nicht mehr benötigte Baustellenflächen beräumt werden. Bis Ende Juni soll dann alles abgeschlossen sein, dann sollen je Richtung drei Autospuren zur Verfügung stehen.

Zuletzt hatten sich die Arbeiten an der Brückenkonstruktion wegen des strengen Winters verzögert. Bonde lobte nun die beteiligten Baufirmen, die unter Hochdruck gearbeitet hätten.