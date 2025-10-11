Tragödie in Kreuzberg: Mann stirbt nach Kellerbrand in Obdachlosen-Unterkunft

Berlin - In einer Unterkunft für Wohnungslose in Berlin-Kreuzberg hat am frühen Samstagmorgen ein Keller gebrannt. Ein 57 Jahre alter Mann überlebte die Brandnacht nicht. Jetzt ermittelt das LKA.

Die Berliner Feuerwehr war am frühen Samstagmorgen in Kreuzberg im Einsatz. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Gegen 4.15 Uhr bemerkten Zeugen laut Polizei Rauch und Flammen aus dem Keller des Gebäudes an der Waldemarstraße und alarmierten sofort die Feuerwehr.

Während der Löscharbeiten machten die Einsatzkräfte eine tragische Entdeckung: Ein Mann lag dort leblos auf dem Boden.

Die Retter reanimierten den 57-Jährigen zunächst und brachen ihn in eine Klinik. Doch trotz aller Bemühungen erlag er kurze Zeit später seinen schweren Verletzungen.

Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist bislang unklar.