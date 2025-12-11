Nächtlicher Wohnungsbrand in Neu-Hohenschönhausen: Mieter in Krankenhaus

In Berlin-Neu-Hohenschönhausen hat in der Nacht zum Donnerstag eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses gebrannt.

Von Christoph Carsten

Die Berliner Feuerwehr beim nächtlichen Einsatz in Neu-Hohenschönhausen.
Die Berliner Feuerwehr beim nächtlichen Einsatz in Neu-Hohenschönhausen.  © Feuerwehr Berlin

Gegen 0.49 Uhr rückte die Berliner Feuerwehr in die Wartiner Straße aus. Das Feuer war in der Küche in der betroffenen Wohnung ausgebrochen.

Wie die Feuerwehr weiter mitteilte, konnte der Mieter rechtzeitig von der Polizei in Sicherheit gebracht und dem Rettungsdienst übergeben werden. Er kam nach einer ersten Behandlung vor Ort in ein Krankenhaus.

Weitere Hausbewohner brachten sich bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr selbst in Sicherheit und blieben unverletzt.

Der Brand war schnell unter Kontrolle, die Feuerwehr kontrollierte mehrere Wohnungen im Gebäude, fand aber keine weiteren Schäden.

Insgesamt waren 26 Kräfte mit neun Fahrzeugen im Einsatz. Nach etwa einer Stunde war der Einsatz beendet. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Brand kommen konnte.

