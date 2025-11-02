Berliner Lagerhalle brennt lichterloh, Feuerwehr muss Inferno verhindern

Berlin - Der Sonntagmorgen hat für die Berliner Feuerwehr mit einem Großeinsatz begonnen: In Lichterfelde ist eine Lagerhalle in Flammen aufgegangen. Es galt, ein Inferno zu verhindern.

Feuerschein und Rauch sind schon aus der Ferne über dem Industriegelände zu sehen. © Berliner Feuerwehr

Der Brand auf dem Industriegelände am Barnackufer wurde gegen 5.18 Uhr gemeldet, wie die Behörde mitteilte. Menschen wurden dabei nicht verletzt. Einige Mitarbeiter des betroffenen Betriebes wurden vor Ort von den Rettungskräften betreut.

Demnach brach das Feuer in einem Gebäudeanbau auf dem Hof aus und griff dann auf die angrenzende Halle und einen Büroanbau über. Insgesamt brannte es auf einer Fläche von rund 400 Quadratmetern.

Die Löscharbeiten wurden umgehend eingeleitet. Dabei galt es in erster Linie die Ausbreitung der Flammen zu verhindern, insbesondere auf einen nahegelegenen Kfz-Betrieb nebst Öllager. Auch einige Propangasbehälter mussten vor dem Feuer gesichert werden.

Das Übergreifen konnte mit einer sogenannten Riegelstellung abgewendet werden. Die Brandbekämpfung wurde nach Angaben der Feuerwehr mit mehreren Löschtrupps in zwei Einsatzabschnitten auf der Vorder- und Rückseite der Gebäude sowie über Drehleitern durchgeführt. Auch eine Drohne stieg auf und lieferte der Einsatzleitung aufschlussreiche Bilder aus der Luft.

Das Dach der Lagerhalle ist mittlerweile eingestürzt, genauso Teile des Bürogebäudes. Zwischenzeitlich rückte ein Bagger an, um die Seitenwände der Halle einzureißen, damit die Einsatzkräfte zu den Glutnestern vordringen können.