Biomasse brennt in Heizkraftwerk in Wittenau: Brandursache geklärt

Berlin - Im Berliner Ortsteil Wittenau brannte es am Dienstagabend in einem Heizkraftwerk. Die Feuerwehr war im Großeinsatz. Nun konnte die Brandursache geklärt werden.

Alles in Kürze

In dem Kraftwerk in Berlin-Wittenau war am Dienstagabend Biomasse in Brand geraten. © Berliner Feuerwehr

Die Ursache für das Feuer im Heizkraftwerk in Wittenau am Dienstagabend war nach Angaben der Polizei ein technischer Defekt.

Auf einem Transportband war Biomasse in Brand geraten, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. In der Spitze seien 86 Einsatzkräfte am Brandort gewesen.

Aufgrund von Glutnestern dauerten die Löscharbeiten bis in die Morgenstunden an.

Zum Schutz der Einsatzkräfte wurde vorsorglich eine für den Atemschutznotfall trainierte Staffel nachalarmiert.